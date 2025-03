Sololaroma.it - Roma, Saelemaekers: “Qui sto bene, i tifosi mi hanno sostenuto da subito”

Leggi su Sololaroma.it

Alexisè diventato una pedina fondamentale delladi Claudio Ranieri. L’esterno belga ha messo lo zampino anche sulla vittoria di domenica contro il Como, realizzando il gol del momentaneo 1-1 dopo essere subentrato dalla panchina. Il giocatore è stato ospite della seconda puntata della seconda stagione di “A casa dei Campioni”, rubrica in collaborazione tra il club giallorosso e Idealista.: “Il gol al derby una grande gioia” Saelemakers ha speso parole al miele per la sua avventura in giallorosso: “Sì, asto. Ho trovato un ambiente che mi ha accolto con grande affetto e deiche mida. Questo per me è stato molto importante“. Sul gol al derby: “È stata una grande gioia perché queste partite rappresentano molto per i