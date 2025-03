Romadailynews.it - Roma, resti umani trovati in un pozzo a Castel Sant’Angelo: le ipotesi degli investigatori

Le ossa, scoperte durante una bonifica dell’area, potrebbero appartenere a epoche diverse. Gli esperti al lavoro per identificarne l’origine.sono stati rinvenuti in unsituato nei pressi di, nel cuore della Capitale. La scoperta è avvenuta durante un intervento di bonifica dell’area e ha immediatamente fatto scattare le indagini da parte delle autorità competenti. Gli esperti stanno ora analizzando i reperti per stabilirne l’epoca e l’identità.Il ritrovamento: ossa umane neldisono stati scoperti in unsituato in un’area vicina a, storico monumentono che ha attraversato secoli di storia come mausoleo, fortezza e prigione. La segnalazione è arrivata durante un’operazione di bonifica della zona.