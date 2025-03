Roma perde controllo dell’auto e finisce contro un semaforo | morto 44enne

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Incidente mortale oggi a. Gli agenti della Polizia Locale, intorno all’una e mezza di questa notte, sono intervenuti in via Cristoforo Colombo, incrocio via Rosa Guarnieri Carducci, per un incidente stradale che ha visto coinvolta un’automobile Citroen C 3 il cui conducente, per cause in fase di accertamento, ha perso il