Romatoday.it - Roma merita almeno una soddisfazione pallavolistica: stasera la finale di andata di Challenge Cup

Leggi su Romatoday.it

Retrocedere in Serie A2 e giocare ladi CEVCup 2025: incredibile ma vero. Preso atto dell’inedito ed impronosticabile epilogo dell’attuale stagione sportiva, non c’è tempo per leccarsi le ferite e neanche per iniziare a programmare il futuro. Il presente è niente di meno che il.