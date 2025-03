Sololaroma.it - Roma, l’esito degli esami per Celik: le sensazioni verso l’Athletic

Sospiro di sollievo per Zeki: glistrumentali svolti in mattinata hanno dato esito negativo, scongiurando lesioni dopo il problema muscolare accusato durante la partita dellacontro il Como. Il turco può quindi tornare subito a disposizione di Ranieri, che lo avrà almeno in panchina per la sfida di Europa League controBilbao.e la rinascita con RanieriDomenica, dopo l’infortunio,è uscito tra gli applausi dell’Olimpico, segno di un rapporto ritrovato con i tifosi. Solo pochi mesi fa era tra i più criticati, ma con impegno e sacrificio si è guadagnato la fiducia di tutti. Ranieri lo ha rilanciato e ora il turco vuole essere protagonista anche in Europa.Nel match di giovedì Paredes sarà squalificato, con Cristante titolare in mezzo al campo.