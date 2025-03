Sololaroma.it - Roma femminile, Spugna: “Nessuno ha mai fatto 5 finali di Coppa Italia di fila”

Per una prima squadra maschile tornata oggi a lavorare a Trigoria, in vista del match d’andata degli ottavi di finale di Europa League contro l’Athletic Club, c’è unache si prepara all’immediato ritorno in campo, in una sfida delicatissima per la stagione. Alle 18:00 di domani, al Tre Fontane, fischio d’inizio della gara di ritorno della semifinale dicontro il Sassuolo, per strappare il pass per l’atto conclusivo della competizione.Si riparte dall’ottimo 1-3 maturato in Emilia, cosa che offre un prezioso vantaggio, ma ai canali ufficiali del club il tecnico Alessandronon abbassa la guardia: “È una partita importantissima, bisogna trasformare la delusione per il risultato contro la Juventus in energie positiva, e per farlo dobbiamo pensare da squadra.