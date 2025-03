Sololaroma.it - Roma Femminile, Greggi si opera: brutte notizie per Spugna

La sconfitta per 4-3 contro la Juventus è diventata solo un lontano ricordo per la. Le giallorosse stanno vedendo sfumare sempre di più, con il passare delle settimane, la possibile rimonta Scudetto. Se in campionato le cose non sembrano andare nella giusta maniera, dall’altra parte c’è una Coppa Italia da valorizzare, da vincere per confermarsi la regina della competizione. Le capitoline si stanno preparando in vista della sfida di domani 5 marzo alle 18:00 con il Sassuolo, allo stadio Tre Fontane. L’andata è finita 3-1 per le ragazze guidate da Alessandro, che dovranno essere abili a difendere il risultato e staccare il pass per la finale.Il tecnico italiano dovrà fare a meno, però, di uno degli elementi cardine del suo centrocampo. Stiamo parlando, ovviamente, di Giada, onnipresente per la mediana.