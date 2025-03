Roma eventi culturali dal 5 all’11 marzo 2025 | il programma completo

Leggi su Funweek.it

Teatro, musica, danza, cinema, arte e letteratura e poi incontri, laboratori e attività per bambine, bambini e famiglie. Proseguono i progetti e gli appuntamenti promossi dall'Assessorato alla Cultura diCapitale, tra cui le iniziative nei luoghi della cultura della città in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Anche questa settimana, inoltre, tante le opportunità per vivere la città grazie alle iniziative proposte dalle istituzionicittadine e nell'ambito dei progetti delle associazioni vincitrici dell'Avviso pubblico per la concessione di contributi destinati a sale teatrali private con capienza inferiore a 100 posti per la stagione 2024/.Ecco alcuni degli appuntamenti. GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNAL'8, alcuni luoghi della culturain tutta la città,dai musei alle biblioteche, dai teatri al cinema,ospiteranno un riccodi appuntamenti promossi dall'Assessorato alla Cultura diCapitale e proposti dal Dipartimento Attività, dall'Istituzione Sistema Biblioteche di, dalla Fondazione Cinema per, dalla Sovrintendenza Capitolina ai Benie dai Teatri in Comune.