Roma | droga soldi armi e gioielli ad Ardea arrestata 41enne

Un grave furto in appartamento ai danni di una anziana donna a Colleferro ha portato alla scoperta di una vera e propria “caverna di Alì Baba” all’interno dell’abitazione di una donna di 41 anni residente ad.Dopo un’attenta indagine, gli investigatori del commissariato di polizia di Colleferro hanno fatto incursione nella camera da letto della donna, dove hanno trovato un vero tesoro nascosto nell’armadio.Trapreziosi, orologi, spille, bracciali, anelli e collane, si trovavano anche involucri di cocaina e bilancini di precisione. Ma la sorpresa più grande è stata la scoperta di un vaso segreto contenente oltre 53mila euro in contanti, frutto presumibile dell’attività di spaccio della donna.Ma le scoperte non finiscono qui: nell’abitazione sono state rinvenute anche due pistole, una delle quali con la matricola abrasa, entrambe munite di caricatore e ben 125 cartucce di vario calibro.