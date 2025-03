Romadailynews.it - Roma: controlli a Don Bosco e Appio Claudio, 1 persona denunciata e 2 esercenti sanzionati

Bilancio deinei quartieri Dondi: unae 2I carabinieri hanno concluso inei quartieri Dondi, mirati alla prevenzione e repressione di illegalità e degrado. Durante le attività, alla quale hanno partecipato i militari della stazione diCinecittà, della compagnia Casilina, i carabinieri Forestali e del Nas della Capitale, sono state identificate 78 persone e controllati 45 veicoli.In particolare, un uomo di origine americana è stato denunciato alla Procura per falsa attestazione a Pubblico Ufficiale, in quanto ha fornito false generalità durante il controllo. Inoltre, i militari hanno sanzionato il responsabile di un bar per criticità igienicosanitarie e violazione della normativa antifumo, e il titolare di un minimarket per la violazione del divieto di vendita di buste di plastica, comminando una multa di 5.