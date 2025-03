Romadailynews.it - Roma, Ciucci (Ance-Acer): Densificare Pdz e housing sociale su patrimonio pubblico

“Ecco come intervenire in città in attesa piano nazionale”“Ala casa è il tema dei temi”. Lo sa bene il presidente di, Antonio, che, in occasione del convegno ‘Abitare a. Sfide e proposte per una casa sostenibile’ organizzato dall’associazione dei costruttorini, ha proposto delle prime soluzioni di intervento a breve termine per realizzare una parte dei 95mila alloggi per le famiglie a basso reddito e per la cosiddetta fascia grigia (con reddito troppo alto per accedere alla casa popolare ma troppo basso per acquistare una casa a prezzo di mercato), in attesa del piano casa nazionale.“Non sappiamo quando vedrà la luce il piano casa nazionale, io penso sia un tema di risorse- ha spiegato- Anche l’Europa è entrata in campo nominando un commissario straordinario alla Casa, i tempi non saranno immediati, per questo intanto si può dare una risposta locale aspettando i giusti tempi e le giuste risorse nazionali.