Roma: brusca frenata di autobus su via Vittorio Emanuele, feriti 8 passeggeri

Otto persone ferite in un incidente su CorsoUndi linea coinvolto in un incidente questa mattina su Corsoha lasciato otto persone ferite. Secondo il conducente del mezzo pubblico, il bus ha dovuto frenaremente alle 10 in prossimità del civico 181 per evitare una collisione con un’auto che aveva compiuto una manovra pericolosa.Nonostante non si siano verificati impatti con altri veicoli, ottosono caduti e hanno riportato diverse ferite.Gli agenti della polizia locale diCapitale del I Gruppo Centro distanno attualmente indagando sulla dinamica dell’accaduto.(RED)