Roma-Athletic Club i convocati di Valverde | presente Sancet

Dopo la vittoria contro il Como in campionato, la quarta consecutiva, lasi prepara ad affrontare l’nell’andata degli ottavi di finale di Europa League, nel match in programma giovedì 6 marzo allo Stadio Olimpico, calcio d’inizio alle ore 21:00. Ad eccezione dello squalificato Leandro Paredes, Claudio Ranieri dovrebbe avere tutta la rosa a disposizione per la sfida, mentre per gli spagnoli arrivano buone notizie dall’infermeria., idiIl tecnico Ernestoha diramato la lista deiper la sfida si giovedì contro laOihan, che oggi ha ripreso ad allenarsi con il gruppo dopo una lesione muscolare moderata rimediata la scorsa settimana. Assente, invece, Djalò, alle prese con una distorsione bilaterale alla caviglia subita contro il Real Betis.