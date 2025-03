Sololaroma.it - Roma-Athletic Club, arbitra Scharer: un solo precedente con i giallorossi

Leggi su Sololaroma.it

Archiviata la vittoria contro il Como, l’undicesimo risultato utile consecutivo in Serie A, lasi prepara alla sfida europea contro l’. L’andata degli ottavi di finale di Europa League è in programma giovedì 6 marzo alle 21:00 allo Stadio Olimpico, mentre il ritorno si giocherà il 13 marzo al San Mamés. La squadra di Ranieri ha finalmente trovato continuità in campionato, ma adesso vuole dire la sua anche nella competizione europea., la designazioneleLa Uefa ha reso note le designazionili per l’andata degli ottavi di Europa League. A dirigeresarà lo svizzero Sandro, coadiuvato dagli assisteni Stéphane De Almeida e Jonas Erni. Il quarto uomo sarà Lionel Tschudi, mentre al VAR ci sarà Fedayi San. All’AVAR il tedesco Bastian Dankert.