Sololaroma.it - Roma-Athletic Bilbao, probabili formazioni: El Shaarawy scalpita

Il weekend di Serie A è passato in archivio e, all’orizzonte, c’è l’Europa League per la. I giallorossi hanno staccato il pass per gli ottavi di finale della competizione e dovranno dimostrare di saper continuare il loro cammino, dopo aver eliminato il Porto ai playoff. La Coppa UEFA darebbe non poco prestigio alla squadra, con alcuni elementi della rosa che hanno il dente avvelenato per la sconfitta con il Siviglia nella finale del 2023. I capitolini dovranno limare i dettagli per affrontare l’, con la gara d’andata che si disputerà giovedì 6 marzo alle 21:00 allo stadio Olimpico.I baschi hanno dato prova di essere un cliente ostico da mettere al tappeto, di avere diverse frecce a disposizione nel loro arco. Claudio Ranieri ha bisogno di un’altra prestazione convincente da parte dei suoi ragazzi, in un inizio 2025 che sta sorridendo a tutto l’ambiente della Lupa.