Roma Athletic Bilbao nel mirino | Ranieri punta su Saelemaekers

La vittoria per 2-1 con il Como è diventata un semplice ricordo per la. I giallorossi sono riusciti a ribaltare il risultato con un secondo tempo di alto livello, mostrando un carattere ed una mentalità ritrovati. Claudioha messo al tappeto un avversario ostico, una squadra frizzante che ha dato prova di saper mettere in difficoltà chiunque. I capitolini dovranno limare gli ultimi dettagli in vista della prossima uscita con l’, in programma alle 21:00 allo stadio Olimpico. I baschi sono una delle favorite per la vittoria finale dell’Europa League ed arriveranno sotto l’ombra del Colosseo senza alcun timore reverenziale.La Lupa starebbe ancora scegliendo gli interpreti del suo scacchiere, con uno sguardo che va necessariamente alla corsia destra. Zeki Celik dovrebbe recuperare almeno per la panchina ma verrà preservato, per non rischiare ulteriori cadute.