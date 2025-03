Romadailynews.it - Roma: armato di machete, ascia e pistola giocattolo semina il panico a Testaccio, arrestato

Un giovane di 27 anni è statoieri sera nel quartierediper averto ildi.Dopo aver minacciato i militari intervenuti per fermarlo, è stato accusato di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. I carabinieri della stazione diGarbatella sono intervenuti in via del Campo Boario dopo una segnalazione al 112 di un uomo in stato di alterazione fisica e.Dopo un breve dialogo, i militari sono riusciti a disarmarlo e ad arrestarlo. L’uomo aveva anche minacciato la moglie, giunta sul posto. Il 27enne è stato trattenuto in attesa del rito direttissimo.(RED)