Sololaroma.it - Roma a Trigoria, Hummels scherza con Koné: domani rifinitura e conferenza

Leggi su Sololaroma.it

Tutti utili nessuno indispensabile. Questo sembra essere il mantra con cui Ranieri sta facendo volare la suain questa fase, una squadra rinata anzitutto nella testa, che ha riacceso le speranze di una stagione che sembrava fallimentare. Con tanti impegni in programma, urge un attenta gestione delle energie, che il tecnico sta attuando sapientemente tra campionato ed Europa League. Dopo le fatiche contro il Como, un avversario che ha dato filo da torcere, eccoli di nuovo in campo ai giallorossi dopo un meritato lunedì di riposo, intenti a preparare il match con l’Athletic Club.Giornata di scarico per chi, contro i lariani, ha dovuto sostenere gli interi 90? o quasi, mentre chi non ha giocato o ha contribuito solo un tempo non è rimasto esente dall’allenamento completo, corredato anche dalla partitella finale in famiglia.