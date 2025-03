Ilrestodelcarlino.it - Rogo Inalca, iniziate le bonifiche: "Amianto incapsulato e poi smaltito"

Sono cominciati ieri i trattamenti per incapsulare l'presente nell'edificio di(propedeutico al trasferimento per lo smaltimento definitivo) e la bonifica della carne in decomposizione nel magazzino di stoccaggio e logistica di Quanta, nel grande polo produttivo di via Due Canali andato a fuoco nel maxi incendio dell'11 febbraio scorso. I lavori danno seguito alle ordinanze comunali emanate dal sindaco Marco Massari riguardo alle parti degli stabilimenti non più sottoposti a sequestro da parte dell'autorità giudiziaria. Per quanto concerne le aree esterne allo stabilimento, la bonifica del parco della Resistenza, il cui accesso è interdetto con segnaletica dedicata e transenne, inizierà dopodomani.