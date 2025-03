Ilfattoquotidiano.it - Roccaraso, finito l’effetto tiktoker: addio numero chiuso per i pullman turistici

Nessun filtro ai confini tra Abruzzo e Molise, nessuna zona di controllo per i bussembra ormai un ricordo per, la cittadina dell’Alto Sangro che a fine gennaio si era trovata a gestire un’invasione di mezzi provenienti dalla Campania. In paese nel weekend non si è visto alcun, segnale che il fenomeno si è esaurito naturalmente. Lo conferma il sindaco Francesco Di Donato, mentre le ordinanze restrittive scadono senza necessità di proroghe.Il 26 gennaio scorso, l’arrivo di 250 autobus aveva mandato in tilt la statale 17, mettendo sotto pressione viabilità e sicurezza pubblica. Da allora, prefettura e amministrazioni locali avevano imposto un tetto massimo ai bus: prima cento, poi settanta. Un provvedimento che, un mese dopo, ha raggiunto il suo obiettivo.