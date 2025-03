Movieplayer.it - Robert Pattinson e i ritardi nelle riprese di The Batman 2: "Sarò anziano!"

Leggi su Movieplayer.it

L'attoreriprenderà il ruolo di Bruce Wayne in occasione delledi The2 e ha commentato i continuialla produzione.ha commentato in modo ironico inella produzione di The2, l'atteso sequel targato DC che lo rivedrà protagonista nell'iconico ruolo di Bruce Wayne. La star è attualmente protagonista di Mickey 17, il nuovo progetto diretto dal regista Bong Joon-ho. Le speranze diper The2 In occasione di un'intervista rilasciata a Hero Magazine,ha dichiarato che spera ledi The2 inizino presto: "Lo spero davvero. Ho iniziato come un giovaneunfottutamentenel sequel". Nel 2022 l'attore britannico aveva 35 anni quando .