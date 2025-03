Laspunta.it - Riuniti, continuano le segnalazioni dei cittadini

lesui social riguardo alle criticità dell’ospedale di Anzio. Nella notte scorsa, una famiglia si è trovata ad affrontare un’esperienza drammatica: una bambina di nove mesi in crisi è stata portata al pronto soccorso, ma i genitori si sono sentiti rispondere che non c’era un reparto di pediatria disponibile.“Vergognoso che due città come Anzio e Nettuno non abbiano un reparto pediatrico o un primo intervento adeguato”, scrive indignata la nonna della piccola, costretta a trasportarla in un altro ospedale, con tutti i rischi che ciò comporta.Se da un lato la famiglia ringrazia il medico che ha poi preso in carico la bambina, dall’altro denuncia l’atteggiamento di alcuni operatori sanitari, accusati di scarsa empatia e professionalità. “Questi sono i casi in cui i parenti diventano aggressivi: se non sei adatta a questo lavoro, cambia mestiere”, continua lo sfogo.