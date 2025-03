Ilgiorno.it - Ritorno all’età dell’odio. Reati +134% dal 2013. Segre atterrita da Trump: "Mi crolla l’America"

"Abbiamo assistito a quella orrenda cosa. Io ho avuto sempre grande gratitudine per gli americani, ci curarono in modo fraterno, con generosità" e "non dimentico i soldati morti per liberarci. È successo ottant’anni fa, ero una ragazzina e mi è rimasto per tutta la vita questo senso di gratitudine. Poi, di colpo, l’altro giorno sono rimastadavanti alla televisione: l’invaso diventava l’invasore, un ribaltamento che stava già avvenendo dall’elezione del presidente. Come vittimache sono stata e sono ancora, se mirimango ancora più male", dice Liliana, "piccola italiana" tradita dal suo Paese, deportata in quanto ebrea ad Auschwitz dove le ammazzarono la famiglia, testimone della Shoah e senatrice a vita. E oggi, a 94 anni, parafulmine per quella che il giornalista Enrico Mentana definisce una convergenza di "cattivismi: no vax, antisemiti, filorussi in questa guerra cioè filoaggressore" che informandosi su internet sostengono dovrebbe "ringraziare i russi che l’hanno liberata", anche se quando l’Armata Rossa entrò ad Auschwitz era stata costretta dai nazisti a partire per la marcia della morte e a liberarla furono, tre mesi dopo, gli americani in Germania.