Ritardo clamoroso Lavori per il Giubileo la denuncia dell' Ugl

Un tempo c'erano i nastri giallia polizia locale che venivano utilizzati per tutto: dalle buche ai rami caduti, dai cortei ai divieti di sosta. Oggi si è passati alle reti da cantiere del. Una distesa pazzesca di tendoni bianchi e gialli che sono stati ovunque per delimitare iin corso. Eppure l'Anno Santo è cominciato da tempo e le opere ancora aperte sono molte di più di quelle inaugurate. Più scavi che nastri tagliati, nonostante il sindaco Gualtieri faccia di tutto per sforbiciare il varo deiportati a termine. Ecco allora che dal Tuscolano ai Parioli, passando per Boccea e Ostia le reti giubilari sono diventate una mano santa per coprire cantieri dove spesso non lavora nessuno. Are questoe questo escamotage del Campidoglio ci ha pensato l'Ugl che per voce del segretario di Roma e Provincia Ermenegildo Rossi.