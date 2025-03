Ilfattoquotidiano.it - Rita De Crescenzo travolta dai fuochi d’artificio illegali e dalle polemiche furiose: “Napoli non può essere associata a tale degrado”

La tiktokerDe– famosa da ultimo perstata la principale ‘animatrice’ dei viaggi di pullman a Roccaraso – di nuovo. Tutto nasce da una sorpresa di compleanno piuttosto originale, per così dire. Un’altra tiktoker Mucella, famosa per il suo chioschetto ambulante di pannocchie nei Quartieri Spagnoli, ha festeggiato il suo compleanno.Fino a qui tutto bene. Ma cosa avrà regalato la Dealla sua amica? Un viaggio, un anello, un trattamento Spa? Nulla di tutto questo. Presa da entusiasmo la Deapre le finestre della casa di Mucella per farle vedere iad hoc lanciati per la festeggiata. Ovviamente è tutto illegale.Diversi utenti hanno protestato ed è intervenuto anche il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, è intervenuto duramente: “non può, mentre i cittadini rispettosi delle regole continuano a subiretà e prepotenza”.