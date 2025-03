Liberoquotidiano.it - Rita De Crescenzo al Safari di Fasano? "Liberate i leoni", finisce malissimo

Dopo i fatti di Roccaraso,Deha scelto uno zoo - ildiin Puglia - come tappa del suo viaggio personale. La tiktoker, come sempre, ha ripreso il tutto con il proprio telefonino e ha ricondiviso il video sui social mostrando gli animali incontrati durante il percorso e invitando tutti a visitare il parco. Ma sotto alla clip sono comparsi commenti di utenti che non hanno risparmiato pesanti critiche all'influencer: "".Deha immortalato la sua esperienza allo Zoodi. Tra stupore e risate, l'influencer ha coinvolto qualche fan accorso per incontrarla, proprio come aveva fatto poche settimane fa a Roccaraso. In quel caso, però, la pubblicità della tiktoker aveva scatenato un vero e proprio boom turistico nella nota località sciistica abruzzese.