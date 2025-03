Zonawrestling.net - RISULTATI: TCW “Scalata per la Gloria 2025” 02.03.2025

dello Show andato in scena la scorsa Domenica a Cornaredo (MI):TCWper laDomenica 2 Marzo – Cornaredo (MI)Didò batte PuckEden batte Lara WildTitoli di Coppia 4T TCWIl Branco (Leon & Danny Wolf) (c) battono Rainbow Sweepers (Unicorno Mont Blac & Mocio Man)per laMatch for #1 Contender Titolo Rebel TCWJacob batte Anarchy Gaze, Antonino Bellavita, Nitin e The Black Ice e diventa Nuovo #1 ContenderFall Counts Anywhere Match for Titolo Revolution TCWFenice Rossa (c) Vs Corvo Bianco finisce No Contest, Fenice Rossa mantiene il TitoloTLC Match for Titolo Rebel TCWRocco Gioiello (c) batte Luke Zero e mantiene il Titolo