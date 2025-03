Ilrestodelcarlino.it - Rissa a bottigliate, colpi di sedia e spray urticante: denunciati otto giovani

Porto San Giorgio (Fermo), 4 marzo 2025 - Dopo essere stato rapinato del suo telefonino, aveva cercato di recuperarlo insieme ad alcuni suoi amici, ma era scoppiata una furibondadi bottiglia,te e. A conclusione di una complessa indagine, andata avanti per nove mesi, i carabinieri di Porto San Giorgio, hanno identificato e denunciato, responsabili in concorso del reato diaggravata. L’episodio risale al mese di maggio 2024 e precisamente alla notte tra sabato 11 e domenica 12, e si era consumato sul lungomare Antonio Gramsci di Porto San Giorgio in due riprese, una nelle adiacenze del parco giochi denominato “Bambinopoli” dove c’era stata la rapina, e poi di fronte allo chalet Alba Chiara. Laera scaturita dalla rapina di un telefono cellulare ad opera di un trio dinordafricani, tra cui un minore.