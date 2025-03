Ilfattoquotidiano.it - Rispunta l’idea di sequestrare i beni russi. Ft: “Proposta francese in caso di violazione di una futura tregua in Ucraina”. Ma Parigi smentisce

C’è un altro fronte che divide l’Europa sulla crisi. Dopo il vertice di Londra, che ha confermato l’istantanea di un’Europa divisa, dalla spinta al riarmo alla sempre piu? timida difesa di Zelensky, anche sul futuro deicongelati dellaa i 27 non hanno una posizione compatta. Il tema torna alla ribalta dalle colonne del Financial Times, secondo cui le principali potenze europee a partire dalla Francia, che con il Regno Unito guida gli sforzi diplomatici per una, appoggianodioltre 200 miliardi di euro dicongelati se Mosca dovesse violare il futuribile cessate il fuoco. A stretto giro peròha smentito, facendo sapere che “sarebbe contrario agli accordi internazionali“. Dubbi legali del resto erano emersi con prepotenza già un anno fa quando si era discusso dell’utilizzo di quegli asset per aumentare il sostegno finanziario all’