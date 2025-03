Tvplay.it - Risposta in diretta a Enrico Camelio: il dissing di Ciro Ferrara a TvPlay

Leggi su Tvplay.it

Inaspettato e clamoroso iltraed, che aveva criticato l’outfit del commentatore di DAZN.La forma più della sostanza. Perbisogna presentarsi in un certo modo, specialmente se si sta davanti ad una telecamera. È un biglietto da visita. Eavrebbe indossato un cappotto definito addirittura “cappottaccio” dal opinionista romano.L’ex calciatore di Napoli e Juventus è commentatore fisso a DAZN ed è stato presente al Maradona, vicino Diletta Leotta, per il pre-match Scudetto tra Napoli e Inter.ha notato cheindossava un cappotto color cammello, particolarmente comune. Eppure, non rispecchiava il suo buon gusto: “si veste male. Gli consiglio di non avere la barba bianca e i capelli color mogano. Poi quel cappotto va buttato, mai visto una roba del genere”.