Riso e quinoa si sfidano | qual è il cibo più sano?

Il primo è addirittura il cereale più consumato al mondo insieme al grano, secondo l’International Grain Council (IGC). Il secondo, è il più amato dai vegani, superstar delle diete healthy e tanto di moda dache anno a questa parte. Ebbene sì, ile lasono alimenti base della dispensa della cucina e, che dire, entrambi hanno le carte in regola per sedurre. Da un lato, il caro vecchio, comfort food per eccellenza, base di piatti iconici in tutto il mondo. Dall’altro, la, il grano degli Inca diventato celebre sui social più delle asana dello yoga. Ma chi vince la sfida delpiù? Sono entrambi cereali, non contengono glutine e sono quindi preziosi alleati per chi soffre di celiachia, intolleranza o problemi intestinali.