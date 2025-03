Sport.quotidiano.net - Riscossa Maceratese: "Bravi club e squadra"

"Ladeve pensare solo a stessa nel finale di stagione, credo che dovranno essere gli altri a doversi preoccupare di noi se mettiamo in campo quello per cui ogni giorno lavoriamo". È quanto dice Nicolò De Cesare, diesse della società biancorossa, dopo la vittoria sul Fabriano Cerreto e avere acciuffato in testa la K Sport. "Non avevo dubbi – aggiunge – sulla reazione delladopo la sconfitta a Urbino, non nascondo di esserci rimasto male leggendo di unain crisi dopo il secondo passo falso stagionale, non ho mai avuto dubbi sul lavoro dello staff, sull’integrità e sull’attaccamento dei giocatori". Ma il direttore sportivo fa anche un accenno molto importante. "Mi è piaciuta la reazione della società a un certo tipo di pressione e adesso abbiamo dimostrato che se siamo forti comelo siamo anche come