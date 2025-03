Quotidiano.net - Rischio scontro sociale per mancato finanziamento contratto trasporto pubblico

Ilrispetto della promessa didel nuovoper i lavoratori dellocale da parte del governo "rischia di aprire un pericolo dimolto forte mentre a Roma si svolge il Giubileo". Lo ha detto Stefano Malorgio, segretario generale di Filt Cgil, nel corso di una conferenza stampa congiunta dei sindacati dellocale, oggi a Roma. "Una situazione che definiamo paradossale - ha spiegato in apertura - noi abbiamo rinnovato il ccnl con le controparti sulla spinta del ministero trasporti, che ci aveva chiesto di farlo per poi definire le risorse a supporto deldel tpl, che senza risorse pubbliche non è in grado di finanziare un. Cosa che abbiamo denunciato già l'8 novembre". Dunque, ha proseguito Malorgio, "noi abbiamo rinnovato ilcon le controparti, con l'impegno del governo a finanziare il rinnovo, ma ad ormai tre mesi da quel rinnovo noi oggi non abbiamo notizie di una convocazione del governo che dovrebbe confermare le risorse che aveva garantito ci fossero".