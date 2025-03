Ilgiorno.it - Riqualificazione della Torre Pusterla al via. Sarà “impacchettata“ per cinque mesi

Inizieranno oggi ufficialmente i lavori per il restauro conservativo e il recupero funzionalea Casalpusterlengo. Dopo la consegna dei lavori alla ditta Ferri, incaricata del cantiere che si è aggiudicata l’appalto, da oggi, appunto, cominceranno ad essere collocate le impalcature e il simbolocittà verrà “impacchettato“ con i lavori diche dureranno. Risalente al quattordicesimo secolo, la, che si trova nel cuorecittà,alla fine maggiormente fruibile per eventi ed iniziative culturali e l’opera servirà anche per consolidare il manufatto a livello murario e dotarlo di sistemi antisismici. L’intervento è stato finanziato in partefondazione Cariplo nel contesto del progetto “Tra castelli, torri e corti lombarde“ e in parte dal Comune per un totale di oltre 600 mila euro.