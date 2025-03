Riparte ‘Pechino Express’ | l’intervista a Costantino e Fru

Leggi su Funweek.it

Fino al tetto del mondo. È questa l’impegnativa missione della nuova edizione di Pechino Express, il cui viaggio (ri)parte giovedì 6 marzo in prima serata su Sky e in streaming su NOW. Dal mare alle vette più alte, quest’anno le nove coppie in gara sono chiamate ad attraversare Filippine, Thailandia e Nepal, in un’avventura che mette a dura prova muscoli e nervi. Confermati alla guida del titolo Sky Original realizzato da Banijay Italia, nel ruolo rispettivamente di conduttore e inviato speciale,della Gherardesca e Fru.“In un’epoca di grandi cambiamenti, Pechino Express ha sempre saputo raccontarli e mostrarli. E continua a farlo”, osserva il conduttore che negli anni ha visto profilarsi dinamiche e concorrenti. “All’inizio le coppie vedevano questo viaggio come un grand tour ora la gara è diventata feroce e, anno dopo anno, tutti diventano sempre più agguerriti”, avverte ancora.