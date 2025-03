Spettacolo.periodicodaily.com - RIP Fuori Dal 7 Marzo con EP d’Esordio “Chi Prende La Colpa”

Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

Il 72025, il duo musicale RIP rilascerà il suo EPintitolato “Chila”. Questo lavoro promette di mescolare sonorità elettroniche con l’energia travolgente della techno, offrendo un’esperienza unica e coinvolgente per gli amanti della musica.“Chila”, Il Primo EP del Duo RIP in Arrivo il 72025L’attesa è quasi finita: il 72025, il duo musicale RIP rilascerà il suo EPintitolatoChila. Questo lavoro promette di mescolare sonorità elettroniche con l’energia travolgente della techno, offrendo un’esperienza unica e coinvolgente per gli amanti della musica.Un’Introspezione Musicale sulla Generazione Attuale“Chila” si presenta come un’esplorazione profonda della crescita e delle sfide che caratterizzano il passaggio da una fase della vita all’altra.