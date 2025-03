Calciomercato.it - Rinvio UFFICIALE ed esclusione: il calcio italiano nel caos

nel. La sfida in programma sabato pomeriggio non si giocherà: è stata la Lega a darne notizia. Ecco cosa sta succedendoNon si gioca nel weekend:, la partita è rinviata (LaPresse) –mercato.itIldeve fare i conti con l’ennesima partita rinviata. La sfida, inizialmente in programma il prossimo sabato, 8 marzo, non verrà giocata. E’ arrivato il comunicato, con il quale la Lega fa chiarezza.Il presidente di Serie C, Matteo Marini, sentito il parere dei componenti del Consiglio Direttivo, ha così disposto ildella gara del campionato del Girone C tra la Turris e il Taranto. Non si conosce la nuova data, ma la situazione dei due club andrà monitorata con estrema attenzione. Entrambi vivono, infatti, un momento alquanto critico dal punto di vista finanziario.