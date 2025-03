Lopinionista.it - Rinviato il concerto di Angelo Branduardi a Brescia, sarà recuperato il 14 aprile

– È stato comunicato che, a causa di un’indisposizione dell’artista, la prevista tappa diil 7 marzo a(Teatro Clerici) viene rinviata al 14.I biglietti acquistati in prevendita rimangono validi per la nuova data. Eventuali rimborsi per ilsaranno invece possibili entro e non oltre il 20 marzo 2025.L'articoloildiil 14L'Opinionista.