Notizie.com - Rinviata la stretta sulle emissioni, Cardinali (Unrae): “Peserà sui bilanci dei costruttori. Rimandato anche il cambio auto”

Ursula von der Leyen tende la mano al compartomobilistico lanciando il piano dell’Unione europea per l’motive concedendo alle aziende ulteriori tre anni di tempo per adeguarsila): “suideiil” (CANVA FOTO) – Notizie.comLa presidente della Commissione europea ha proposto un emendamento mirato al regolamento degli standard di Co2. Von der Leyen specifica che l’obiettivo di “dare alle aziende tre anni invece dell’attuale conformità annuale”. Una scelta arrivata dopo l’incontro con i rappresentanti del comparto che si basa su pragmatismo e vuole dare respiro all’industria europea. Non si tratta, però, di un passo indietro rispetto a quello che è il traguardo del 2035, quando è stato fissato lo stop alla produzione di veicoli a benzina e diesel.