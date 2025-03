Lanazione.it - Rinasce il PalaCardelli. Ristrutturazione conclusa

"Il primo obiettivo è tornare alla normalità, poi ricominciare con la 24 ore di Basket, ma si sa che si guarda sempre un po’ più avanti per il futuro". Sono felici gli Shoemaker di rientrare in possesso del, chiuso da due anni dopo il crollo della facciata. Ad annunciare la fine dei lavori infatti è stato il sindaco Simona De Caro durante il momento delle comunicazioni del primo cittadino in apertura dell’ultima seduta del consiglio comunale di Monsummano. "Contiamo che al massimo venerdì prossimo (7 marzo ndr) i nostri Shoemaker possano rientrare in possesso dei locali per tonare ad allenarsi a Monsummano", ha detto con soddisfazione il sindaco. Nel frattempo la presidenza della squadra di pallacanestro cittadina sembra tirare un sospiro di sollievo, per la fine dei disagi patiti in questi due anni di diaspora dei ragazzi e di continue trasferte per allenarsi altrove.