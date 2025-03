Sport.quotidiano.net - Rimini, Vitali divide i meriti: "Il rigore? Lo abbiamo studiato"

Il gol dopo tre minuti che mette le cose in discesa, poi unche rischia di rovinare subito tutto rimettendo in carreggiata la Pianese. Ma ci ha pensato Leonardoa non far perdere alil vantaggio acquisito pronti via. "Sono felice che quello sia stato – racconta il portiere delalla sua prima volta tra i pali biancorossi in campionato – un momento decisivo per indirizzare il risultato". Il bomber e figlio d’arte Mignani (suo padre Michele è l’allenatore del Cesena) si presenta sul dischetto. Il suo tiro non è irresistibile,sceglie l’angolo giusto e il gioco è fatto. "C’è stato uno studio insieme allo staff dei portieri e dei preparatori – racconta il portiere ex Ancona – Più che merito mio è stato merito dell’analisi fatta da tutti".non si prende troppi, ma ne dà in abbondanza ai compagni.