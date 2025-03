Lanazione.it - Riflettori internazionali accesi sull’opera di Gino Dalle Lucche

Nuovi e importanti traguardi per l’artista masseseLuche inserito nel prestigioso catalogo ‘Art investiment & collectors’ Guide 2025’ most investable & prominent artists con un’opere che raffigura l’albero nella sua maestosità ma anche nella sua sinuosità. Molte delle opere diraccontano il territorio apuano,montagne di marmo alle marine, nel protagonismo dell’albero, simbolo di vita e di forza.Luche lo scorso anno ha ricevuto l’attestato di selezione per l’inserimento nel progetto editoriale “Artisti del XXI secolo”. "Non solo l’artista è spinto dalla passione del paesaggio in cui vive – si legge nel diploma a lui rilasciato a Bergamo – ma nelle sue raffigurazioni l’albero rappresenta quello che la tradizione antica sostiene e cioè che l’albero è simbolo di vita, di saggezza, di potere e di prosperità.