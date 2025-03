Quotidiano.net - Riduzione Iva sulle ostriche: Lollobrigida sostiene gli acquacoltori contro il granchio blu

L'obiettivo è quello di abbassare l'Ivaper contrastare il prezzo e mettere più utenti possibili nella condizione di poter acquistare questo prodotto che non deve essere di lusso, ma è un prodotto sano che viene da un prezioso lavoro deglie può mettere in condizione di creare ricchezza e reddito per queste categorie che sono per noi strategiche ed importanti". A dirlo è il ministro dell'Agricoltura Francescodurante la degustazione dial Senato promossa dal presidente del senatore di FdI Alberto Balboni."In questo modo si salveranno i pescatori messi in ginocchio dalblu". "Sono venuto qui per salutare i pescatori, in particolare quelli di Goro - spiegaai giornalisti che lo intercettano al Senato a margine di una degustazione di- perché loro rappresentano una realtà drammatica, colpita in particolare dal fenomeno della fluttuazione in abbondanza delblu cioè una proliferazione della specie che ha messo in ginocchio gli".