Liberoquotidiano.it - "Ricostruzioni assurdamente disoneste": clamoroso, J.D. Vance smonta le balle di "Repubblica"

Leggi su Liberoquotidiano.it

Il vicepresidente americano J.D.contro il quotidiano italiano. Nel mirino del braccio destro di Donald Trump, in particolare, ci è finito il corrispondente da Londra, Antonello Guerrera, che su X aveva riportato alcune dichiarazioni disul contingente di truppe di peacekeeping in Ucraina proposto da Regno Unito e Francia. Per, infatti, quelle di Guerrera sarebbero “”. Sotto la lente l'intervista del vice americano a Fox News. Secondo il giornalista diavrebbe definito le truppe promesse da Londra e Parigi come “20mila soldati mandati da Paesi a caso che non hanno mai combattuto una guerra negli ultimi 30 o 40 anni”., invece, ha risposto dicendo di non aver mai citato nella clip Regno Unito o Francia: "Entrambi hanno combattuto con onore al fianco dei nostri soldati per 20 anni e oltre.