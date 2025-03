Ilgiorno.it - Riccardo Cocciante, 5 date agli Arcimboldi di Milano: “Il palco è una nuvoletta. Ma lì do tutto me stesso”

– Il suo nome è. E da oltre mezzo secolo racconta nelle sue canzoni gli amori dispari della vita, le rotte senza meta di “navi dentro al mare della nostalgia” che incrociano domenica prossima ildegliper il primo di cinque concerti, in calendario poi l’11, 14, 16 e 18 marzo. Dici, infatti, e pensi a uno dei grandi patrimoni della musica d’autore italiana, curve della memoria attraversate spaziando tra pietre filosofali dell’hit-parade sempre capaci di premere sui sentimenti e intenerire l’anima. “Sono un artista, non una star, perché vivo in maniera dura quel che faccio, lottando e spesso soffrendo per riuscire a realizzare quel che ho in mente” assicura lui, 79 anni. La sala delil’aveva già affittata lo scorso anno per le prove del concerto celebrativo all’Arena di Verona, ma ora ci torna da protagonista.