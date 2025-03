Ilfattoquotidiano.it - Ribellarsi fa bene al Pianeta ma pure agli individui: in un mondo che pretende i Sì, riuscire a dire No è un atto politico

Ha studiato per anni – da medico – le problematiche relative alla ribellione e all’autorità, constatando che siamo talmente condizionati ad assecondare, specie in certi contesti, da “rischiare di non capire che quel dato momento esige una ribellione quando ormai è troppo tardi”. Nonostante ciò in cui crediamo, non riusciamo a comportarci secondo i nostri valori. In altre parole, spiega Sunita Sah in RIBELLATI! Il potere del No in unchesolo dei Si? (Corbaccio), l’obbedienza nel nostroè la regola. L’autrice sottolinea che, ovviamente, l’obbedienza non è necessariamente negativa, “ma l’adesione totale può avere conseguenze devastanti per gli, per i governi e per l’umanità in generale”.Ma perché tendiamo sempre asì? Per spiegarlo l’autrice parte da lontano.