Tvplay.it - Ribaltone Milan, non si torna più indietro: addio annunciato

Leggi su Tvplay.it

Ilvarerà una rivoluzione al termine della stagione. La decisione è stata presa: non si tornerà piùPunto, e a capo. Il, alla luce dei tanti risultati negativi conseguiti in Champions League e in campionato, nei prossimi mesi provvederà ad avviare una rivoluzione con l’obiettivo di avviare un nuovo progetto. Tante le novità in vista, a partire dalla panchina. Sergio Conceicao, salvo ulteriori tracolli, rimarrà in sella fino al termine della stagione per poi salutare la compagnia. Previsto inoltre l’inserimento nell’organigramma di un direttore sportivo (in pole position c’è Igli Tare, seguito da Fabio Paratici). Numerosi, poi, i componenti dell’attuale rosa che non verranno confermati., non sipiù– TvPlay.it (Ansa)L’elenco, ad esempio, comprende Theo Hernandez.