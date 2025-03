Lanazione.it - Riattivare il Palazzo dei congressi. Il Comune valuta l’acquisizione

Ilvuole acquistare ildeidi viale Amendola, ormai del tutto inattivo da quasi dieci anni. La notizia si è sparsa per Montecatini durante gli ultimi giorni, riaccendendo l’interesse verso la struttura, dotata di undici sale, con oltre 3.200 posti nel complesso. Due di queste sono capaci di ospitare fino a 900 persone ciascuna. La città potrebbe così recuperare un valido strumento per attirare, convention e appuntamenti importanti, capaci di produrre risultati in termini di presenze. Il sindaco Claudio Del Rosso conferma la notizia che sta girando a Montecatini negli ambienti imprenditoriali. "Nella prossima seduta del consiglio comunale – spiega – porteremo in approvazione il provvedimento che autorizza l’amministrazione a far periziare ildei, per farne determinare l’effettivo valore.