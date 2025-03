Liberoquotidiano.it - "Riarmare l'Ue non è la via maestra": Salvini contro il piano Von der Leyen

"Von dervuolel'Europa con una potenza di fuoco di 800 miliardi lasciando, leggo ma spero sia sbagliato, la possibilità agli Stati di fare debito per comprare armi. Quello che non abbiamo potuto fare in questi anni ulteriormente per investire in sanità, per investire in educazione, in sostegno alle imprese e alle famiglie. Ma si può fare debito per comprare le armi, è questa la viaper lasciare ai nostri figli un continente in pace?". Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo, a Milano intervenendo al convegno Shipping, Forwarding & Logistics meet Industry, presso il centro congressi di Assolombarda.