Secoloditalia.it - Resti umani nei sotterranei di Castel Sant’Angelo. Un ex carabiniere disse che c’era la tomba di Emanuela Orlandi

ritrovati neidisono quasi sicuramente materiale da archeologi, ma nel dubbio si sono attivati anche i carabinieri per capire le origini di alcuni frammenti di ossa umane trovati la settimana scorsa e alcuni blog collegano queialla scomparsa di.Isono stati trovati in un pozzo nel museo nazionale dove sorge la Mole Adriana, a pochi passi da San Pietro. A quanto apprende l’Adnkronos, l’area è stata sequestrata dai carabinieri e isaranno sottoposti a esami di carattere antropologico. Ad avvisare gli investigatori subito dopo il ritrovamento da parte di alcuni operai, che stavano svolgendo delle ispezioni ai pozzi a causa di infiltrazioni di acqua in un cunicolo, usato molto probabilmente come prigione, è stata la direttrice del museo.